"Океан Ельзи" переніс безкоштовний концерт на Луганщині

Безкоштовний концерт групи "Океан Ельзи", запланований на 9 червня в місті Сєвєродонецьк Луганської області, перенесено до Лисичанськ.

Про це повідомляється на сторінці "Океану Ельзои" в Facebook.

"У зв'язку з незадовільним станом трибун стадіону в Сєверодонецьку і його невеликою місткістю заявлений концерт групи "Океан Ельзи" переноситься в місто Лисичанськ на стадіон "Шахтар" (вул. Ст. Сосюри, 119), що дозволить прийняти більшу кількість глядачів", – сказано в повідомленні.

Також наголошується, що безкоштовний концерт відбудеться 9 червня 2017 року, вхід для глядачів – з 18.00, початок виступу – о 20.00.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше про неможливість проведення концерту "Океану Ельзи" в Сєвєродонецьку в зв'язку з аварійним станом концертного майданчика стадіону "Хімік" повідомив в ефірі телеканалу ЛОТ заступник мера Сєверодонецька Олексій Ярош. За його словами, східна частина стадіону знаходиться в аварійному стані, також зі стін будівлі постійно обсипається штукатурка, біля стадіону немає освітлення і належних під'їзних шляхів.

1 червня на офіційному сайті "Океану Ельзи" повідомлялося, що група дасть безкоштовний концерт у Сєверодонецьку Луганської області.