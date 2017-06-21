Замах на нардепа Геращенка організував бойовик "ЛНР", його оголошено у розшук - СБУ

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо посягання на життя народного депутата Антона Геращенка через його громадську та державну діяльність. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Обвинувальний акт проти двох підозрюваних, що знаходяться під вартою, скеровано до суду. Їм загрожує довічне ув’язнення. Як встановило слідство, замах на депутата організував один з активних членів терористичної організації «ЛНР» на виконання завдання головного управління Генштабу ЗС РФ", - сказано у повідомленні.

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Зазначається, що зловмисник переховується від слідства у Російській Федерації та тимчасово окупованих територіях. Його оголошено у розшук. Кримінальна справа проти нього та інших представників російських спецслужб виділена в окреме провадження.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня співробітники Служби безпеки затримали двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ РФ готували замах на народного депутата України, радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.