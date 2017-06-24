В Одесі пройшов перший фестиваль близнюків "Дзеркальне диво природи"

В Одесі відбувся перший фестиваль близнюків. Як передає кореспондент УНІАН, захід під назвою «Дзеркальне диво природи» пройшов у рамках масштабного свята «Хочу в Одесу», яке стартувало сьогодні.

Читайте такожОдеську п'ятірню, яку залишив батько, виписали з лікарні (відео)До Зеленого театру, розташованого в парку ім. Тараса Шевченка, дорослі привели 200 близнюків (двійнят, трійнят) різного віку.

Серед почесних гостей була Оксана Кобелецька, яка рівно рік тому народила п'ятірню. Дітей привітав із днем народження мер Одеси Геннадій Труханов. Він передав Кобелецькій сертифікат на п'ять дитячих крісел безпеки для їзди в мікроавтобусі, який під час своєї недавньої поїздки до Одеси подарував родині президент Петро Порошенко.

«Хочу в Одесу» - масштабний захід, який триватиме до 28 червня включно, об'єднує фестивалі різної спрямованості, численні майстер-класи та низку інших фольклорних, спортивних, танцювальних та музичних подій, що проходять на окремих відкритих майданчиках міста.

«Хочу в Одесу» проходить вчетверте. Цього року в його рамках також відбудеться міжнародний конкурс Miss Tourism International Ukraine, Black Sea. У конкурсі візьмуть участь понад 20 дівчат, серед яких володарки нагород національних і міжнародних конкурсів краси.

Крім того, заплановано фестиваль «Зрима пісня України», фестиваль фонтанів, міжнародні фестивалі - вуличної культури Rising Stars і хореографічний «Перлина Чорномор'я», фестиваль одеської музики, військово-спортивних ігор, Морський фестиваль тощо.

Основні майданчики фестивалю: площа біля пам'ятника Дюку де Pішельє, Думська площа, Міський сад, вулиця Дерибасівська, прибережні зони, Дендропарк Перемоги, парк ім. Шевченка та інші.

Як повідомляв УНІАН 24 червня 2016 року одеситка Кобелецька народила п'ятірню - трьох хлопчиків і двох дівчаток. Фахівці відзначали, що це унікальна подія не лише для Одеси, а й для України. У Кобелецької також є старша дочка, якій під час народження п'ятірні було 3 роки.