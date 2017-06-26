У поліції озвучили кількість вилучених із початку року наркотиків та психотропів
18:14, 26 червня 2017Суспільство
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З початку року поліцейські вилучили понад 2,5 тонни наркотиків та психотропів.
Ілюстрація / REUTERS
З початку року поліцейські вилучили понад 2,5 тонни наркотиків та психотропів.
Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.
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«Результати роботи реформованого підрозділу за п’ять місяців уже перевищили показники за весь минулий рік. З початку року поліцейські вилучили понад 2,5 тонни наркотиків та психотропів. За увесь минулий рік ця цифра склала 1,8 тонн», - написав він.
Він також зазначив, що сьогодні Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом.
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