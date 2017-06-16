Князєв заявив, що для нового набору в патрульну поліцію виділять близько 5,5 тисяч посад

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що в країні стартував набір до підрозділів патрульної поліції, куди, загалом, планується набрати більше п’яти тисяч співробітників. Про це очільник відомства заявив під час наради за участі керівників МВС та Національної поліції, передає департамент комунікації Нацполіції.

Князєв зазначив, що нові поліцейські будуть задіяні для укомплектування підрозділів патрульної поліції, зокрема, дорожньої патрульної поліції, груп швидкого реагування та патрулів на місцях.

«Новостворені підрозділи тактичної поліції – це новела, яка вбере найкращий досвід підрозділів поліції особливого призначення та користуватиметься сучасним європейським методом роботи», – повідомив Князєв.

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За його словами, підрозділи патрульної поліції будуть охоплювати навіть найвіддаленіші населені пункти країни, реагуючи на повідомлення швидко та ефективно.

«Ми повинні мати один уніфікований стиль роботи, не розділяючи її на «сільську» та «міську», – наголосив голова Нацполіції.

Крім того, він додав, що планується переведення усіх нарядів, які прибувають першими на місце події, на використання електронної форми рапорту. Це дозволить в подальшому значно розвантажити роботу поліції.

«Ми хочемо, щоб усі наряди груп швидкого реагування уніфікувались під електронний рапорт. На сьогоднішній день ми маємо 1110 нарядів патрульної поліції і ГРПП (груп реагування патрульної поліції – УНІАН), які одночасно несуть службу у державі», – повідомив Князєв.