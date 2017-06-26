Близько сотні людей протестують на кордоні із Румунією (відео)

Жителі Буковини протестують через суперечки із митниками щодо кількості дозволеного для провезення через кордон із Румунією вантажу.

Про це йдеться в сюжеті програми «Спецкор» на телеканалі «2+2».

Близько сотні людей зібралися біля пункту пропуску "Порубне", які запевняють, що їхні права порушують українські митники. Кажуть – їм дозволено ввозити 50 кілограмів вантажу, вартістю менше ніж 500 євро без розмитнення. Але митники їх не пропускають.

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Поки що люди зібралися на мирний протест, але обіцяють: якщо їх не почують, будуть вдаватися навіть до перекриття дороги.

За словами митників, вони діють в межах чинного законодавства. У поліції заявили, що перевіряють заяви людей і за потреби справи направлять до прокуратури.