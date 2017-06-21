На кордоні з Румунією прикордонники затримали трьох індійців без документів

У Чернівецькій області прикордонники затримали трьох громадян Індії, які намагалися незаконно без документів потрапити до Євросоюзу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецького прикордонного загону, групу іноземців затримали учора ввечері поблизу українсько-румунського кордону співробітники відділу «Порубне».

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Громадяни Індії намагалися незаконним шляхом потрапити до країн ЄС в обхід пункту пропуску. Чоловіки (віком 27-28 років) не мали при собі жодних документів, які посвідчують їхню особу.

На околиці населеного пункту Тереблече Глибоцького району, приблизно за 800 метрів від державного кордону, іноземців виявив дільничний інспектор прикордонної служби, який викликав групу реагування для їх затримання. В подальшому, громадян Індії доставлено до прикордонного підрозділу для проведення фільтраційних заходів.

На даний час тривають заходи із виявлення усіх обставин правопорушення. Подальшу долю іноземних громадян визначить суд.