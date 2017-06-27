У Житомирі відзначили обдаровану молодь, яка прославляє область

У Житомирі з нагоди Дня молоді та Дня Конституції України відзначили обдаровану молодь, яка прославляє область. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА

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Вітали молодь сьогодні, 27 червня, у Житомирській облдержадміністрації.

«Я хочу звернути увагу на символічну дату – ми зустрічаємося після Дня молоді та перед Днем Конституції. Це не випадково. Конституція – це основний закон, за яким функціонує держава, а країна знаходиться у руках молоді. Молодь робить сьогодення нашої держави. Приємно бачити, що кожного року кількість здобутків зростає. Тому я бажаю вам натхнення та нових досягнень. Прославляйте Житомирщину у всьому світі», – привітав молодь заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута та вручив стипендії голови ОДА.

Також привітали та вручили вказані стипендії начальник управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлана Гресь та начальник управління освіти та науки облдержадміністрації Лариса Шевчук.

Стипендії голови Житомирської ОДА отримали:

у номінації " За особисту мужність"

Наталія Гончарук – начальник відділу ювентальної превенції ГУ НП України у Житомирській області;

Віталій Коваль – старший лейтенант, начальник рятувального відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення;

Ольга Яценко – старший інспектор ювентальної превенції Коростенського відділу поліції ГУ НП України у Житомирській області;

Номінація " За наукові досягнення"

Віталій Хоменко – лікар-хірург Обласної клінічної лікарні ім. О.М. Гербачевського;

Номінація " За спортинвні досягнення"

Лідія Ващенко – вихованка ДЮСШ «Динамовець»;

Тамара Гаврилюк – вихованка ЖСДДЮСШОР з легкої атлетики;

Владислав Макаревич – вихованець ЖДЮСШ «Старт»;

Світлана Меленівська – учасник збірної команди області з паратриатлону та плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату;

Максим Щербаков – вихованець ЖДЮСШ з боротьби;

Номінація " За творчі досягнення"

Марія Кириленко – учениця 10 класу Коростишівської гуманітарної гімназії №5;

Максим Мозговенко – учень 11 класу Коростишівської гуманітарної гімназії №5;

Вероніка Самойлова – учениця 9 класу Коростишівської гуманітарної гімназії №5;

Марія Хилевич – учениця 11 класу Листвинської ЗОШ Овруцького району;

Валерія Шарандак – учениця 9 класу Житомирської спеціалізованої школи №20;

Олена Юрченко – учениця Черняхівської гімназії;

Ангеліна Котвіцька – студентка 2 курсу Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. І. Огієнка, спеціалізація «Народне музичне мистецтво»;

Руслан Прокопчук – артист-ляльковод 2 категорії Житомирського академічного обласного театру ляльок;

Ольга Бушма – студентка 4 курсу Житомирського музичного училища ім. В.С. Косенка;

Тетяна Коробка – студентка 1 курсу Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. І. Огієнка, спеціальність «Дизайн».