На Житомирщині проведуть фестиваль "Аристократична Україна"

У місті Радомишль Житомирської області проведуть фестиваль «Аристократична Україна», повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, дизайнери та народні майстри етнічного стилізовано етнічного одягу, взуття, художніх виробів, головних уборів, прикрас та аксесуарів, непрофесійні моделі та музичні колективи запрошуються до участі у фестивалі «Аристократична Україна» 22 липня.

Фестиваль проведуть у місті Радомишль Житомирської області в історико-культурному комплексі «Замок-музей Радомисль», вулиця Плетенецька, 15.

«Учасниками фестивалю можуть бути: дизайнери та компанії, що виробляють етнічне і стилізоване етнічне вбрання, взуття, художні вироби, головні убори, прикраси та аксесуари; майстри та майстрині, що зайняті у само виробництві етнічного чи стилізовано етнічного одягу, взуття, художніх виробів, головних уборів, прикрас та аксесуарів», - сказано у повідомленні.

Також на фестиваль запрошують бажаючих взяти участь у показі етнічного та стилізовано етнічного одягу та аксесуарів, які при цьому не є професійними моделями.

Також запрошуються музики та музичні колективи, що грають в стилі фольк та автентичної музики.

Детальніше про умови участі у фестивалі можна дізнатися на сайті Житомирської облдержадміністрації.