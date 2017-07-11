СБУ перевіряє висловлювання екс-соліста Hi-Fi у Львові про "російський" Крим (відео)

Служба безпеки України перевіряє висловлювання російського співака, екс-соліста групи Hі-Fі Міті Фоміна, який у Львові на музичному фестивалі Alfa Jazz Fest назвав анексований Крим російською територією. Про це йдеться у відповіді відомства на запит Крим.Реалії.

"Службою безпеки України взято до відома інформацію про висловлювання зазначеної особи на музичному фестивалі в м. Львів. Зараз здійснюється обробка Вашого запиту компетентним підрозділами Служби", – йдеться в документі.

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У відомстві додали, що "після ретельного вивчення висловлювань Фоміна щодо нього буде прийнято відповідне з українськими законами рішення".

Російський співак, екс-соліст групи HI-FI Мітя Фомін приїхав у Львів на музичний фестиваль Alfa Jazz Fest і назвав анексований Крим російською територією. Так він сказав в ефірі телепрограми "Світське життя".

На запитання ведучої програми Катерини Осадчої Фомін відповів, що півострів – це російська територія, а себе назвав "голубом миру".