Майже 5 мільярдів прослуховувань: літній хіт став найпопулярнішим в історії мережі (відео)

Пісня Despacito у виконанні пуерторіканських співаків Луїса Фонсі і Дедді Янкі спільно з канадцем Джастіном Бібером встановила новий рекорд переглядів в інтернеті. Про це сьогодні повідомила американська музична корпорація Universal Music Group.

Користувачі інтернету прослухали оригінальну версію Despacito і її ремікси вже понад 4,6 млрд разів. Це новий рекорд для музичних творів. Таким чином, Бібер побив свій же рекорд, встановлений з піснею під назвою Sorry, яку прослухали близько 4,4 млрд разів.

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Дебют Despacito на YouTube відбувся 13 січня 2017 року. За першу добу відео переглянуло понад 5 мільйонів користувачів. Позначку в один мільярд переглядів кліп подолав за 97 днів.

Пісня очолила чарти 45 країн, у ще дев'яти увійшла в десятку найпопулярніших треків.

У квітні Бібер випустив свою версію Despacito, яка також стала надзвичайно популярною.