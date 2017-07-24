У Житомирі комунальники завершили основні роботи із нанесення нової розмітки на Соборному майдані

У Житомирі комунальники завершили основні роботи із нанесення нової розмітки на майдані Соборному, рух через майдан відбувається у тестовому режимі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

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Як зазначається у повідомленні, зранку, 24 липня, комунальні служби міста завершили основні роботі із нанесення нової розмітки на майдані Соборному. Наразі рух через майдан відбувається у тестовому режимі з обмеженням швидкості.

«З понеділка 24 липня до наступного понеділка 31 липня рух автотранспорту на Майдані Соборному відбуватиметься за новою схемою у тестовому режимі. Буде діяти обмеження швидкості у 20 кілометрів, а також залучені екіпажі патрульної поліції для консультацій та роз'яснень. Знаки та нова розмітка надаватимуть пріоритет автівкам, що рухатимуться по колу»,- повідомив керівник КП «Управління автомобільних шляхів» Сергій Янушевич на своїй сторінці у фейсбук.

Крім того, відтепер в'їзд на Замкову гору буде можливий через вулицю Рильського, а виїзд - по вулиці Кафедральній. На думку авторів проекту це рішення має зменшити рівень аварійності на перехресті вулиць Рильського та Леха Качинського.

«Протягом тижня комунальне підприємство буде проводити роботи для остаточного завершення нанесення розмітки (паркувальних місць, острівців безпеки та вказівників напрямку руху). Просимо, водіїв, бути максимально обережними та із повагою і розумінням ставитись до інших учасників руху», - наголосив Янушевич.

Нагадаємо, на цих вихідних фахівці житомирського КП «Управління автомобільних шляхів» наносили нову розмітку на майдані Соборному . «Вступить в силу дія нових правил на Соборному майдані з 1 серпня і тепер автомобілі, які їдуть по колу, матимуть перевагу, а також зміниться схема заїзду і виїзду із майдану Соборного на Замкову гору»,- розповів УНІАН Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.