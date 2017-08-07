Лобода, Лорак, Глюкоза: артисти висловилися про загибель екс-нардепа Бережної (фото)

Зірки українського та російського шоу-бізнесу прокоментували смерть Ірини Бережної. Екс-нардеп від Партії регіонів загинула 5 серпня в автокатастрофі на узбережжі Адріатичного моря в Хорватії.

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Першою на смерть Ірини Бережної, яка дружила з багатьма українськими і російськими зірками, відреагувала Ольга Фреймут, пише Viva.

Телеведуча написала в своєму Instagram, що загинула її подруга, і попросила всіх «вимкнути політику». Нагадаємо, Бережна була народним депутатом від Партії регіонів і дотримувалася проросійських політичних поглядів.

«Загинула моя подруга, Ірина Бережна. Не вірю. Вона була неймовірною подругою... Давайте вимкнемо політику – включимо серце», – написала Ольга Фреймут в соцмережах. Ведуча опублікувала знімок з сімейного застілля у великій компанії, де також була Бережна.

Прокоментували смерть Ірини Бережної та інші зірки – Ані Лорак, Світлана Лобода, Альбіна Джанабаєва, співачка Глюкоза. З останньої екс-нардеп бачилася за день до загибелі: разом з Глюкозою Бережна відвідала показ російського дизайнера Уляни Сергієнко в Монако. Повертаючись після заходу, автомобіль з Іриною потрапив в аварію. У результаті ДТП загинув водій і сама Ірина Бережна, а її 8-річна дочка отримала незначні травми.

«Моя улюблена дівчинка, ти покинула цей світ, як справжня принцеса в розквіті сил, краси і на шаленій швидкості. Серце розривається від несправедливості! За ці три дні переглянула всі наші фото і відео, і це фото моє улюблене. Ти, як завжди, була поруч у найскладніші моменти! Останні дні твого життя ми провели разом, і я запам'ятаю цей час назавжди! Ми так багато всього запланували і обговорили. Спасибі тобі за дружбу, я дуже за тобою сумую...» – написала в Instagram Глюкоза.

«Не можу і не хочу в це вірити... Мій дорогий і улюблений друг... Ти зі мною... Іринка... R. I. P», – прокоментувала смерть подруги Ані Лорак.

«Ірочка, я дуже тебе люблю. Нехай буде тобі добре там. Rip», – додала Світлана Лобода, опублікувавши відео, на якому співає репер Баста.