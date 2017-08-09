Обшуки в редакції видання "Страна.ua" проходять у справі про розголошення держтаємниці - СБУ

СБУ проводить обшуки в редакції та в місцях проживання журналістів інтернет-видання "Страна.ua" у справі про розголошення державної таємниці. Про це в коментарі УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

"СБУ проводить обшуки у редакції інтернет-видання та в місцях проживання журналістів "Страна.ua" на підставі рішення Печерського районного суду в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу", - заявила вона.

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Раніше про обшуки повідомив головний редактор інтернет-видання "Страна.ua" Ігор Гужва «У нас обшук. Проводить СБУ. І в редакції, і вдома у кількох журналістів», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше в Facebook він також повідомив, що обшуки проходять у справі про розголошення держтаємниці. За його словами, правоохоронці шукають флешку з інформацією, що представляє державну таємницю.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що в ході обшуків у редакції інтернет-видання «Страна.ua» виявили флеш-накопичувач, на якому зберігались документи, що можуть становити державну таємницю.