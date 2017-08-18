Картини з музею анексованого Сімферополя в міжнародний розшук поки не оголошували - Інтерпол

Картини з Музейного фону України митців XVIII-XIX століть поки не оголошували в міжнародний розшук. Як повідомляють "Крим.Реалії", про це заявив начальник департаменту Інтерполу і Європолу Нацполіціі Василь Неволя.

"ГПУ тільки направила нам через відповідний підрозділ Національної поліції запит про оголошення в розшук. А питання оголошення зараз вирішується на рівні Києва", - пояснив він.

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При цьому Неволя підкреслив, що його відомство дивиться, наскільки це звернення відповідає стандартам і умовам для того, щоб який-небудь об'єкт мистецтва оголошувався в розшук.

Раніше повідомлялося, що 52 картини Музейного фонду України художників XVIII-XIX століття, які у березні 2014 року були незаконно передані до Сімферопольського художнього музею, оголошені в державний та міждержавний розшуки каналами Інтерполу.

Приблизна вартість картин станом на березень 2014 року становила $1,3 млн.