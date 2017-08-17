Інтерпол оголосив у розшук цінні картини з музею анексованого Сімферополя

52 картини Музейного фонду України художників XVIII-XIX століття, які у березні 2014 року були незаконно передані до Сімферопольського художнього музею, оголошені в державний та міждержавний розшуки каналами Інтерполу.

Читайте такожУкраїна відреагувала на вивезення до Москви картин Айвазовського з окупованого КримуЯк повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим, серед оголошених у розшук картин такі експонати світового значення: «Лунная ночь» Івана Айвазовського, «Дорога в лесу» Івана Шишкіна, «Болото» Ісаака Левітана та інші.

На даний час прокурорами прокуратури АРК та слідчими Головного управління Нацполіції АР Крим встановлено фотознімки музейних предметів, орієнтовна вартість яких станом на 20 березня 2014 року становила $1,3 млн.

Досудове розслідування триває.

Як зазначив прокурор Автономної республіки Крим Гюндуз Мамедов, оголошення картин у розшук через Інтерпол прискорить процес їх повернення до Музейного фонду України. Він нагадав, що у грудні минулого року окружний суд Амстердама своїм рішенням визнав, що колекція «скіфського золота» належить Україні і повинна бути повернута на її територію.

Як повідомляв УНІАН, окружний суд Амстердама 14 грудня 2106 року ухвалив рішення, що колекція «скіфського золота» з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї в Нідерландах, має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим.

Предметом спору є колекція із 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником «Херсонес Таврійський» та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї 6 лютого 2014 року в рамках виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі».

Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від Української держави.

Міністерство культури РФ наполягало на передачі колекції «скіфського золота» у власність Росії.