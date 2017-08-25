Посольство Росії в Києві пікетували на підтримку Сенцова і Кольченка (фоторепортаж)

Під російським посольством у Києві 25 серпня відбувалася акція на підтримку ув’язнених у Росії Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Організатори події присвятили захід другій річниці оголошення вироку кримчанам в російському Ростові-на-Дону. Активісти тримали у руках плакати з текстом: «Ти ще на свободі – допоможи політзекам», повідомляє Крим.Реалії.

На акції були присутні близько півтора десятка активістів.

Учасники акції також розмістили банери: «За вашу і нашу свободу» і закликали присутніх писати листи в російські в’язниці зі словами підтримки для ув’язнених там українців.

«Справа Сенцова-Кольченка» розвалювалася у суді, але це не завадило дати такий великий термін. Якщо Олег повною мірою відсидить призначене покарання, то вийде 2035 року», – нагадав учасник групи «Комітет солідарності» Максим Буткевич.

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Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ РФ в окупованому Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не виявили бажання зберегти інше громадянство.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська зазначила, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як для більшості жителів Криму, а відмовитися від нього впродовж місячного терміну вони, перебуваючи у в'язниці, не могли.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення, відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України. 21 жовтня 2016 року Росія відмовила в передачі Сенцова і Кольченка Україні.