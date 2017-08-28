Лоліта таки приїде в Крим, заборонена в Україні співачка планує виступити на 100-річчя Джанкоя
17:02, 28 серпня 2017Суспільство
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Великий концерт у Джанкої відбудеться 2 вересня. На ньому виступлять Лоліта, Домінік Джокер, Натан.
Лоліта / скріншот
Лоліта відзначить сторіччя Джанкоя. Місто на півночі Криму має намір масштабно відзначити привласнення собі цього статусу рівно 100 років тому.
Великий концерт у Джанкої відбудеться 2 вересня. На ньому виступлять Лоліта, Домінік Джокер, Натан, група "Комбінація". Про це повідомляє "Новости Крыма".
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Ведучим концерту на відкритому повітрі буде Олександр Олешко.
Раніше Лоліта намагалася не афішувати виступи в Криму, щоб мати можливість виступати в Україні.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Лоліта скасувала концерти в окупованому Криму.
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