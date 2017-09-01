З'явилося відео конфлікту між поліцейським та іноземцем у одній з перукарень Одеси

11:16, 01 вересня 2017
Суспільство
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Дійшло до того, що поліцейському довелося застосувати травматичний пістолет.

Іноземець ненадовго вийшов та проґавив свою чергу. Повернувшись, він вкрай обурився, почав лаятись та погрожувати перукарці, йдеться у сюжеті ТСН. За жінку заступився патрульний, але його опонента це ще дужче розлютило. Він кинувся до поліцейського з кулаками.

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Теги: #одесі побились#побились іноземець поліцейський