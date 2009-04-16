Німці домовилися про постачання туркменського газу повз Росію

Німецька енергетична компанія RWE уклала з урядом Туркменії попередній договір про постачання природного газу з Центральної Азії до Європи, повідомляє Trend Capital.

За словами виконавчого директора RWE Юргена Гроссмана (Juergen Grossman), угода також передбачає розробку 23 блоку туркменського родовища нафти і газу на шельфі в Каспійському морі, уточнює Associated Press.

RWE, за даними Ленты.ру, є членом консорціуму, котрий займається будівництвом європейського газопроводу Nabucco, яким газ прокачуватиметься до ЄС з регіону Каспійського моря і Середньої Азії через територію Туреччини.