Німці домовилися про постачання туркменського газу повз Росію
22:40, 16 квітня 2009Суспільство
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Nabucco будується, потрібний газ
Німецька енергетична компанія RWE уклала з урядом Туркменії попередній договір про постачання природного газу з Центральної Азії до Європи, повідомляє Trend Capital.
За словами виконавчого директора RWE Юргена Гроссмана (Juergen Grossman), угода також передбачає розробку 23 блоку туркменського родовища нафти і газу на шельфі в Каспійському морі, уточнює Associated Press.
RWE, за даними Ленты.ру, є членом консорціуму, котрий займається будівництвом європейського газопроводу Nabucco, яким газ прокачуватиметься до ЄС з регіону Каспійського моря і Середньої Азії через територію Туреччини.
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