У Житомирі втретє провели Свято українського коня

Вчора у Житомирі вже втретє провели Свято українського коня. Як передає кореспондент УНІАН, захід проходив на території Житомирського ботанічного саду, куди прийшли більше тисячі житомирян.

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Для глядачів провели презентацію оздоровчої верхової їзди.

Окрім цього, у програмі свята були виступи дітей з особливими потребами на конях, концертна програма,змагання, діяв ярмарок, проводилися різноманітні конкурси, тощо. Також відбулося нагородження переможців.

За словами голови громадської організації «Берегиня Полісся» Ольги Маньковської, захід відбувся вже втретє для дітей з фізичними вадами, а зібрані на ньому благодійні кошти спрямують на будівництво манежу, "щоб хворі діти змогли лікуватися іпотерапією навіть взимку».

Нагадаємо, цей благодійний захід започатковано для поширення національно-патріотичного виховання житомирян, а також для підтримки реабілітації хворих дітей за допомогою іпотерапії і анімалотерапії.