Очільник Донеччини заявив про шахраїв, які від його імені "наполегливо рекомендують" жертвувати на "благодійність"

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський попереджає українців про шахраїв, які начебто від його імені "наполегливо рекомендують" перерахувати кошти на "благодійність". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"На Донеччині під виглядом благодійників орудують шахраї! Як мені доповідають, в області з’явилася група шахраїв, які надсилають листи або телефонують керівникам великих підприємств, організацій, фермерських господарств і, називаючи себе моїми радниками чи помічниками моїх заступників, "наполегливо рекомендують" терміново перерахувати кошти нібито для того, аби відправити на відпочинок дітей соціально вразливих категорій", - повідомив Жебрівський.

Читайте такожУ Києві поліція разом з чиновниками КМДА провели рейд проти шахраїв-комунальників

Він попередив, що ніяких радників чи заступників на збір коштів не відправляв і не відправлятиме, а "доручень збирати кошти з бізнесу на оздоровлення дітей чи ще на якісь потреби" не давав і не планує цього робити.

Голова ВЦА закликав тих, кому надійдуть такі листи чи дзвінки, негайно повідомляти в облдержадміністрацію та правоохоронні органи.

"Правоохоронцям я вже дав доручення невідкладно й жорстко реагувати на такі факти. Шахраї мають бути знайдені та покарані!" - додав Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві завзяті ділки вирішили скористатись ажіотажем навколо видачі біометричних паспортів і почали продавати місця в чергах. За позицію попереду брали від трьохсот гривень.

Люди віддавали гроші, і вже в сервісних центрах з подивом дізнавалися, що ніяких переваг не мають. Ошуканим, виявилося, продали електронні квитки, які працівники сервісного центру видають безкоштовно.