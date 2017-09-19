З України видворили "коронованого" в РФ кримінального авторитета (фото)

Українські правоохоронці сьогодні видворили із країни відомого у кримінальному світі «Тенго Гальського». На наступні 5 років йому заборонено в'їзд в Україну, повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що 35-річного кримінального мігранта з Грузії затримали ще 29 серпня, у столиці, куди він вкотре нелегально прибув для перерозподілу сфер впливу в злочинному середовищі. Перетнув державний кордон України поза пунктом пропуску Державної прикордонної служби з боку Російської Федерації, сфальсивікувавши документи.

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«У 2014 році раніше судимого кримінального авторитета «коронували» у м. Санкт-Петербург Російської Федерації. Його злочинна діяльність має транснаціональний характер, а перебування на території нашої держави становить загрозу безпеці громадян», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, поліцейські повторно затримали у Києві коронованого злодія, 51-річного громадянина Росії Джошуа Гела, який у кримінальному світі має прізвисько «Гела Тбіліський». Навесні цього року правоохоронці обмежили свободу уродженця Грузії, який «кришував» автокрадіїв.

За уточненням правоохоронців, тоді міграційна служба прийняла рішення про примусове повернення чоловіка до Російської Федерації. «У минулому він неодноразово судимий за тяжкі злочини (розбої, правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотиків), тож добре знається на кримінальних традиціях і живе за «поняттями». У 1996 році в Москві «Гелу Тбіліського» коронували два відомих у кримінальному світі «злодії у законі», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.