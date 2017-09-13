Двічі в одну річку: у Києві знову затримали "злодія в законі" Гелу Тбіліського (відео)

Поліцейські повторно затримали у Києві коронованого злодія, 51-річного громадянина Росії Джошуа Гела, який у кримінальному світі має прізвисько «Гела Тбіліський». Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Києва, навесні цього року правоохоронці обмежили свободу уродженця Грузії, який «кришував» автокрадіїв.

За уточненням правоохоронців, тоді міграційна служба прийняла рішення про примусове повернення чоловіка до Російської Федерації.

«У минулому він неодноразово судимий за тяжкі злочини (розбої, правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотиків), тож добре знається на кримінальних традиціях і живе за «поняттями». У 1996 році в Москві «Гелу Тбіліського» коронували два відомих у кримінальному світі «злодії у законі», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

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В Україні чоловік створив кілька злочинних груп, які займалися крадіжками із автомобілів та викраденням транспортних засобів здебільшого у Києві, Київській області, Миколаєві та Херсоні, а відтак «кришував» їх діяльність. Крім того, він організовував кримінальні «сходки» і заохочував молодь долучатися до діяльності злочинних груп.

Нещодавно оперативники дізналися, що «Гела Тбіліській» знову в Києві. Під час санкціонованого обшуку можливого місця проживання уродженця Грузії правоохоронці затримали його.

«Працівники поліції встановлюють, яким чином і за якими документами чоловік потрапив на територію нашої держави. Наразі його помістили до Чернігівського пункту тимчасового тримання, вирішуються питання щодо його видворення за межі України. До речі, у спецприймальнику «Гела Тбіліський» зустрівся зі своїм «колегою» – «злодієм у законі» Черая Тенгіз «Тенгугальським», який теж чекає, коли залишить територію України», - додав Крищенко.