Навчання "Непохитна стійкість" проводяться для протидії можливим провокаціям військових РФ

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявляє, що навчання Збройних сил України "Непохитна стійкість-2017" проводиться для підтримання бойової готовності та протидії можливим провокаціям з боку російських військових під час російсько-білоруських навчань «Захід-2017». Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою РНБО коментарі Турчинова.

«Для підтримання бойової готовності та протидії можливим провокаціям з боку російських військових, відповідно до плану, триває стратегічне командно-штабне навчання Збройних Сил України "Непохитна стійкість-2017", до яких також залучаються інші військові формування України», - зазначив він.

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За словами Турчинова, у ході навчання здійснюється нарощування спроможностей органів військового управління щодо управління військами (силами) в ході перегрупування, ведення оборонних, стабілізаційних та бойових дій. Під час практичних дій українські військові демонструють високу польову виучку та бойові можливості.

Як повідомляв УНІАН, масштабні командно-штабні військові навчання «Непохитна стійкість-2017» розпочались 12 вересня і проходять по всій території України.

Спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі й Росії "Захід-2017" розпочалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня. Навчання відбуваються на полігонах у Білорусі та Росії. У Міноборони РФ заявили, що у навчаннях братимуть участь 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

Разом з тим, за даними представників НАТО, до навчань "Захід-2017" залучено від 70 до 100 тис. військових. Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел заявив, що навчання схожі на підготовку до великої війни.

Білоруська опозиція побоюється, що президент РФ Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі.

Своєю чергою Міністерство оборони Білорусі запевнило, що всі російські військові, які беруть участь у навчаннях «Захід-2017», залишать білоруську територію до 30 вересня.

В цілому на навчаннях акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошено 80 спостерігачів, зокрема з України і країн НАТО.