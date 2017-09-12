В Україні розпочались масштабні командно-штабні військові навчання "Непохитна стійкість-2017"

Сьогодні по всій території України розпочались масштабні командно-штабні військові навчання «Непохитна стійкість-2017». Про це міністр оборони України Степан Полторак написав на своїй сторінці у Facebook.

«Триває процес відродження українського війська. Підрозділи з бойовим досвідом продовжують відточувати свою майстерність на військових полігонах. Масштабні командно-штабні навчання «Непохитна стійкість-2017», що розпочалися сьогодні по всій території України, чергове свідчення цього. Ми й надалі будемо нарощувати бойові спроможності за рахунок масштабних навчань, щоб українські Збройні сили були готові протистояти будь-яким загрозам та захистити свій народ», - зазначив міністр.

Як повідомляє у зв’язку з початком навчань Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України, Генеральний штаб ЗСУ нагадав про відповідальність за ведення фото- та відеозйомки військової техніки, режимних військових об’єктів та спроб проникнення на їх територію.

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Також у Генштабі попередили, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті. Особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності.

Крім того, в Генштабі застерегли від провокаційних дій поблизу з військовими частинами та колонами військової техніки, а також закликали громадян повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб та їхні дії.

Як повідомляв УНІАН, раніше начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко заявив, що стратегічне командно-штабне навчання “Непохитна стійкість-2017” відбудеться з 12 по 15 вересня. Метою навчання є нарощування спроможностей органами військового управління здійснювати управління військами (силами) в ході перегрупування, ведення оборонних, стабілізаційних та бойових дій.

Раніше в Україні почалися навчання НАТО Rapid Trident-2017.