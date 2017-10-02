У Дніпрі будуть судити поліцейського, який зламав руку водієві

У Дніпрі будуть судити співробітника поліції, який завдав тілесні травми водієві після того, як той попросив правоохоронця пред'явити посвідчення особи. Про це заявив начальник слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області Сергій Лисиченко, передає 112.ua.

Як розповів Лисиченко, інцидент стався ще в квітні, а на даний момент за фактом правопорушення завершується досудове розслідування. За його словами, співробітник патрульної поліції Дніпра завдав тілесні травми середньої тяжкості місцевому жителю у відповідь на прохання пред'явити посвідчення особи.

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"Співробітникові поліції здавалося, що він був у нетверезому стані і керував транспортним засобом. У ході досудового слідства було встановлено, що громадянин знаходився біля свого автомобіля, під'їхали патрульні поліцейські, запропонували проїхати з ними, громадянин попросив представитися та надати посвідчення. Співробітники поліції цього не виконали і почали силою поміщати його в автомобіль, під час цього завели руку за спину, заподіяли фізичну силу і зламали руку громадянинові", - заявив він.

Він зазначив. що найближчим часом справу буде передано до суду, а прокуратура буде вимагати відсторонення поліцейського від виконання своїх обов'язків.

"Зараз дії поліцейського кваліфікуються за ч. 2 ст. 365 КК "Перевищення службових повноважень". Поліцейському загрожує покарання 5-8 років позбавлення волі. Зараз ми направили клопотання до суду про відсторонення від виконання обов'язків та обрали запобіжний захід. Я думаю, що протягом цього тижня обвинувальний акт щодо цього поліцейського буде направлено до суду", - констатував він.