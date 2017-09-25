У Росії група поліцейських зламала ногу футбольному вболівальнику

18:58, 25 вересня 2017
Русский міръ
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Конфлікт виник через нестачу квитків для петербурзьких уболівальників.

фото СУ СКР

У Краснодарі під час матчу чемпіонату Росії з футболу поліцейський зламав ногу вболівальнику пітерського "Зеніту". Про це повідомляє "Фонтанка".

Конфлікт виник через нестачу квитків для петербурзьких уболівальників. Для них була виділена квота в 1000 квитків, а на матч підтримати "Зеніт" прибуло набагато більше глядачів.

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Бійка зав'язалася біля стадіону. Група поліцейських повалила на землю одного вболівальника і почала його бити. При цьому фанату зламали ногу.

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Теги: #вболівальник пітерського Зеніту#поліція Росії#побили вболівальника