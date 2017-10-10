Зірка "Гри престолів" налякав наречену "відрізаною" головою (відео)

Актор Кіт Харінгтон, відомий з ролі Джона Сноу в серіалі «Гра престолів», налякав свою наречену «відрізаною» головою. Про це повідомляє Time.

Харінгтон має намір одружитися на актрисі Роуз Леслі, з якою він познайомився на зйомках «Ігри престолів» і яка знімалася в ролі коханої Сноу – здичавілої Ігрітт.

Як розповів Харінгтон, він вирішив влаштувати для Леслі першоквітневий розіграш. Актор поклав у холодильник муляж голови, схожу на його власну. Наречена відреагувала на жарт криками і сльозами.

«Моя сім'я влаштовує першоквітневі розіграші. Її сім'я цього не робить», – пояснив Харінгтон.

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За словами актора, Леслі пригрозила, якщо він зробить ще раз, то все буде скінчено, і Харінгтон припускає, що наречена мала на увазі в тому числі їх шлюб.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, актори «Гри престолів» збираються одружитися.