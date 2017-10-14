Потап про майбутнє дуету найвідомішої "не пари": ми вирішили дещо змінити (відео)

Український продюсер Потап дедалі більше гастролює з гуртом Mozgi, а його колега Настя Каменських задіяна в одному з вокальних шоу, йдеться у "Світському житті".

Попри те, що знаменитості зараз порізно, це не означає, що гурт "Потап і Настя" припиняє своє існування, запевнив Потап.

Читайте такожПісля "гостинного прийому" у Хмельницькому Потап і Настя скасували концерт у Львові - ЗМІ

"Дует буде існувати. Але, як він існуватиме…Я не хочу розкривати всі таємниці, не можу ще розповісти поки що", - сказав Потап.

Учасники дуету стають старшими, тож їх не могли не торкнутися зміни. "Ми весь цей час, 11 років, завжди були на піку популярності. Ми вирішили дещо змінити", - наголосив продюсер.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше український співак і продюсер Олексій Потапенко (Потап) поділився у мережі новим спільним фото з Настею Каменських, на якому його дописники розглянули нібито неспростовні докази того, що пара незабаром має намір одружитися.