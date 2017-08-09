"Найвідоміша "не пара" зіграє весілля?": у мережі обговорюють можливі заручини Потапа і Насті Каменських

Український співак і продюсер Олексій Потапенко (Потап) поділився в мережі новим спільним фото з Настею Каменських, на якому його фанати розглянули нібито неспростовні докази того, що пара і насправді незабаром має намір одружитися.

На особистій сторінці в Instagram Потап розмістив знімок, зроблений після ранкової пробіжки з Каменських і спільним тренером Андрієм Хомицьким.

"З Нами Фархат, він же Фара! Стафф-Буль! Такий породистий пес у Андрія Хомицького, що на 2 місяці він слухається і знає команди. Он він, на руках у Насті після пробіжки", - прокоментував він фотографію.

Однак замість цуценя, на якому зробив акцент Потап, його фанати звернули увагу на кілька важливих нюансів, пише "Обозреватель".

"Ніхто не звернув уваги на кільце у Насті на пальці?" - відзначили в одному з коментарів.

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Більш уважні користувачі також вказали на те, що на фотографії Каменських і Потап зображені "як подружня пара".

"А ніхто не помітив, що Настя стоїть з боку Льоші, а не посередині?" - додали в обговореннях.

В мережі також поширилися чутки, що Потап і Настя Каменських добудовують заміський будинок, куди мають намір переїхати незабаром після весілля.