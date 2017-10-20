Уродженці окупованих районів Донбасу поставляли до Харкова контрабандні цигарки та спирт

У Харківській області співробітники Служби безпеки України цього тижня затримали п’ятьох зловмисників, які займались постачанням до обласного центру контрафактних тютюнових виробів та етилового спирту з метою подальшого збуту в кількох регіонах України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до організації незаконної оборудки причетні мешканці обласного центру та уродженці тимчасово окупованих терористами територій.

«Контрафактні партії цигарок з підробленими марками акцизного збору України зловмисники переправляли до Харкова для незаконного збуту в кількох регіонах. Зі спирту ділки виготовляли сурогатні алкогольні напої», - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці затримали одного з учасників групи під час збуту чергової партії контрафактних тютюнових виробів. При обшуках у підпільних цехах та місцях проживання фігурантів справи співробітники СБ України вилучили майже вісімдесят тисяч пачок контрафактних цигарок, понад тисячу літрів етилового спирту, одну тисячу літрів готової до реалізації підробленої горілки на загальну суму майже два мільйони гривень. У двох підпільних «цехах», де вироблялись сурогатні алкогольні напої, вилучено пакувальну тару та обладнання для їх виготовлення.

Зазначається, що п’ятеро учасників групи, у тому числі троє організаторів, затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.