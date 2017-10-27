У Львові запрацювали перші камери відеоспостереження з можливістю визначення номерних знаків

У Львові встановили перші камери відеоспостереження з можливістю визначення номерів. Про це розповів начальник управління безпеки міста Юрій Діль, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Читайте такожНайбільш спокійна криміногенна ситуація спостерігається на заході України – КнязєвЗа словами Юрія Діля, камери встановлено на в’їзді у місто з київської сторони, а саме на перехресті вул. Б.Хмельницького.

Камери встановлено одразу з аналітикою визначення номерних знаків, що полегшить роботу при розшуку автомобілів.

"Спершу такі камери ми випробували у центральній частині міста, після чого вирішили встановити їх на всі в’їздах до Львова. Таким чином камери з аналітикою визначення номерних знаків будуть встановлені на вул. Городоцькій, вул. Кульпарківській, вул. Личаківській. Станом на сьогодні камери зчитують номерні знаки 5 країн: України, Польщі, Литви, Естонії та Росії. У подальшому буде розпізнавання автомобілів 180 країн", - зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.