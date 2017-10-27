Поки Настя "на паузі": Потап вирішив показати свою "темну сторону" у новому проекті

Український продюсер Потап, який заявив, що дует з Настею Каменських "ставить на паузу", вирішив зробити ставку на сольну кар'єру. Продюсер поділився уривком дебютної композиції "Малібу" в Instagram. Трек містить ненормативну лексику.

Артист тепер виступає під псевдонімом ПТП. На сторінці в Instagram Потап також повідомив, що вже випустив дебютний мініальбом свого проекту під назвою "Стиглі сливи". Продюсер додав, що мініальбом "Стиглі сливи" складається з чотирьох треків.

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"Я нарешті зважився показати свою темну сторону. Творчість ПТП – те, про що іноді заборонено говорити і те, що заборонено випускати. Тексти справжні і дуже чесні. Також воно буде відрізнятися від усього іншого тим, що це справжній хіп-хоп проект", - розповів Потап в одному з інтерв'ю.