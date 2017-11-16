Доручили доглядати за дідусем Бобом: учитель року України розповіла про свої нові заробітки в Європі

Мешканка Закарпаття Віолетта Македон, яка у 2016 році стала педагогом року в Україні, поїхала на заробітки в Європу, пише elise.com.ua.

Креативний, перспективний і дуже комунікабельний педагог з таким високим державним званням в школі більше не працює. Пані Віолетта, як виявилося, поки вирішила розширювати поле своєї діяльності далеко від рідної країни — в далекому Лондоні.

Там для неї великі перспективи, там, за її словами, вона зможе краще себе реалізувати. Тим більше, що сама ще молода і її очікують хороші перспективи. На думку Віолетти Македон, нічого дивного в її від'їзді немає, рішення вона прийняла виважене і правильне.

За словами молодої вчительки умови праці в Україні нестерпні. Праця не цінується, розвитку немає жодного, а перспективи для вчителів дуже туманні як власне і для самої країни.

Щодо лондонського життя, то вона зупинилася в одній тамтешній сім'ї, яка займається фотобізнесом. Чоловік — місцевий, а дружина-українка. Вони дуже зайняті, адже там, за словами Македон, все в постійному русі і несамовито працюють, заробляючи гроші.

Вчительці року доручили доглядати за дідусем Бобом, з яким вона, згідно з заздалегідь розробленим планом, гуляє столицею, відвідує музеї, театри, парки, інші знакові місця Лондона тощо.

Віолетта каже, що в Лондоні їй за день платять стільки, скільки в Україні виходило за місяць. Також молода і перспективна вчителька каже, що не планує повертатися в Україну. Можливо з часом так, але не зараз.