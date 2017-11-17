Ярославський подарував Харкову черговий пам'ятник (фото)

У Харкові відкрили пам'ятник класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському, який у 1841-1849 pp. очолював харківський університет.

Профінансував створення пам'ятника Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, ключовий інвестор Харківського регіону і, зокрема, проведення тут Євро-2012.

На урочистій церемонії відкриття до присутніх з вітальним словом звернувся ректор Харківського національного університету Віль Бакіров, який нагадав про внесок Петра Гулака-Артемовського у розвиток української культури, науки і освіти.

«Ми сьогодні згадуємо одного з найвидатніших, найяскравіших університетських професорів», - наголосив Бакіров.

«Автору належить тільки ідея. Але щоб ідея втілилася у реальність, були потрібні зусилля людей, які цьому сприяли. І знайшлася людина. Це член наглядової ради університету, харківський підприємець Ярославський Олександр Владиленович, завдяки якому ми зараз відкриємо цей пам'ятник», - сказав Бакіров.

Ректор вручив віце-президенту DCH Олені Дерев'янко лист подяки та зменшену бронзову копію пам'ятника. У свою чергу, Дерев'янко зазначила, що група DCH Ярославського системно підтримує харківські виші.

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«Для Олександра Владиленовича першочерговою є орієнтація на зміцнення інтелектуального потенціалу, зміцнення репутації Харкова як інтелектуальної столиці України, як міста світу», - сказала віце-президент DCH.

Варто зазначити, що це не перша ініціатива власника групи DCH у сфері підтримки та популяризації української культури і науки. Торік Олександр Ярославський профінансував встановлення пам'ятників Нобелівським лауреатам, які навчалися і працювали в Харківському національному університеті ім. Каразіна. Раніше в цьому ж навчальному закладі бізнесмен також підтримав проект увічнення пам'яті історика Дмитра Багалія і математика Олександра Ляпунова. Минулого місяця силами мецената була комп'ютеризована одна з аудиторій Харківського державного університету харчування та торгівлі. Крім того, від імені ХТЗ - одного з підприємств групи DCH - Олександр Ярославський підписав меморандуми про стратегічне партнерство з ХНУ, а також з Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут».