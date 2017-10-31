Посадовцю ДСНС оголосили підозру у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія"

В Одесі колишній начальник Київського районного відділу Головного управління ДСНС в Одеській області став новим фігурантом справи про пожежу в дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія», в якому 15 вересня загинули три дівчинки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.

За його словами, сьогодні, 31 жовтня, слідчі прокуратури повідомили вказаній посадовій особі про підозру у злочині (ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків).

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За словами Жученка, встановлено, що в травні 2016 року і в червні 2017 року в комплексі проводилися перевірки зазначеним районним відділом ДСНС. Перевірки зафіксували понад 30 порушень техніки пожежної безпеки. Серед числі основних порушень - відсутність підключення протипожежної сигналізації до відповідного ліцензованого пульту. Як зазначив прокурор області, впродовж двох років не вживалося будь-яких заходів щодо усунення цих недоліків.

«Слідством встановлено, що дана посадова особа мала повне право звернутися до суду з тим, щоб робота комплексу «Вікторія» була повністю або частково припинена», - наголосив Жученко.

Він додав, що прокуратура звернеться в суд для обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки санкція вищезгаданої статті КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

«Тому це – максимальний запобіжний захід, на якому ми можемо наполягати», - пояснив прокурор Одеської області.

Він також зазначив, що в даний час проводяться експертизи, результат частини яких буде відомий наприкінці нинішньої або початку наступного тижня.

Як уточнили УНІАН у прокуратурі області, даний фігурант на момент перевірок у «Вікторії» очолював вищеназваний структурний підрозділ ДСНС, а в даний час є «посадовою особою відділу ДСНС».

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. У результаті пожежі загинули троє дівчаток.

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У зв'язку з тим, що сталося, були затримані директор «Вікторії» Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд постановив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів.

3 жовтня правоохоронці провели обшуки вдома у колишнього віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, якій того ж дня було повідомлено про підозру у службовій халатності, яка призвела до загибелі дітей у таборі. Чиновниця була звільнена за власним бажанням через кілька днів після трагедії. Пізніше суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.