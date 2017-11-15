В Одесі за арештованого директора табору "Вікторія" внесено заставу

В Одесі за арештованого директора дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна, який є підозрюваним у справі про пожежу, унаслідок якої загинуло троє дітей, вже внесено визначену судом заставу в розмірі 128 тис. грн.

Читайте такожПосадовцю ДСНС оголосили підозру у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія"Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба.

Вона зазначила, що 14 листопада під час засідання з розгляду клопотання прокуратури про подовження запобіжного заходу директору «Вікторії» Приморський районний суд подовжив арешт підозрюваного, але поряд з цим визначив суму застави в розмірі 128 тис. грн.

«На даний час заставу підозрюваний вніс», - зазначила прес-секретар.

Вона наголосила, що двамісяці тому судом за клопотанням прокуратури підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Крім того, це рішення суду першої інстанції було залишено в силі Апеляційним судом Одеської області під час розгляду скарги адвоката Саркісяна. Як уточнила Верба, Апеляційний суд залишив рішення райсуду без зміни, враховуючи, що дії, інкриміновані чоловікові, привели до загибелі людей.

У прес-службі наголошують, що вчорашнє рішення Приморського суду про визначення застави ухвалено, незважаючи на існування реальних ризиків, про які в своїх клопотаннях неодноразово наголошувала прокуратура. Зокрема, йдеться про можливий тиск на потерпілих, свідків, а також - на інших підозрюваних. Крім того, не виключено, що фігурант зробить спробу втекти від органів слідства і суду, існують й інші ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

«Також це рішення суперечить вимогам процесуального законодавства, оскільки ухвалено судом, незважаючи на наявність клопотань, в яких прокуратура вимагала продовжити запобіжний захід виключно у вигляді арешту без визначення будь-якого альтернативного заходу», - пояснила Верба.

Вона додала, що прокуратура Одеської області категорично не згодна із цим рішенням районного суду, і вже готує апеляційну скаргу.

«У зв'язку з цим прокуратура і надалі наполягатиме на визначенні керівнику позашкільного закладу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу, враховуючи тяжкість викликаних злочином наслідків - загибелі трьох малолітніх дітей», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Приморський районний суд Одеси 14 листопада подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і водночас визначив заставу в розмірі близько 130 тис. грн директору оздоровчо-спортивного дитячого комплексу «Вікторія» Петросу Саркісяну.

Крім того, вчора райсуд подовжив запобіжний захід у вигляді поруки виховательці табору Наталії Янчик.

Пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. В результаті пожежі загинули троє дівчат.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки"), прокуратура - за ознаками ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

У зв'язку з подією були затримані директор «Вікторії» Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. Їм було повідомлено про підозру. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на волю під поручительство народних депутатів.

3 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання колишнього віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, якій того ж дня було повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей у таборі. Чиновниця була звільнена за власним бажанням за кілька