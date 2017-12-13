Джамала продемонструвала кругленький животик на прем'єрі "Зоряних війн" (фото)

16:58, 13 грудня 2017
Суспільство
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Джамала відвідала допрем'єрний показ фантастичної стрічки "Зоряні Війни: Останні джедаї", який відбувся в одному з київських кінотеатрів.

Джамала відвідала допрем'єрний показ нових

Переможниця Євробачення українська співачка Джамала виклала в мережу нове фото, де добре помітно її кругленький животик.

Джамала відвідала допрем'єрний показ фантастичної стрічки "Зоряні Війни: Останні джедаї", який відбувся в одному з київських кінотеатрів.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Джамала розповіла, коли чекає появи первістка і як проведе декрет.

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Теги: #Джамала вагітна