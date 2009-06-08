У Тимошенко створили комісію з розслідування причин аварії на шахті

Уряд створив комісію з розслідування причин та обставин аварії на шахті ім. О.Скочинського (ДП «Державна вугільна енергетична компанія») під головуванням міністра вугільної промисловості Віктора ПОЛТАВЦЯ.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі Держгірпромнгляду.

Створюється також експертна комісія, додали в Інформцентрі.

Також у зв’язку із аварією Держгірпромнагляд заборонив ведення всіх гірничих робіт на шахті ім. О.Скочинського, крім життєзабезпечення.

За даними Держгірпромнгляду, на шахті ім О.Скочинського у 2 західній лаві стався викид вугілля та газу (газодинамічне явище). В цей час на аварійній дільниці перебував 51 гірник (УНІАН: за даними МНС – 53). Всього в шахті знаходилося 344 особи.

Станом на 15.00 38 гірників вийшли з аварійної дільниці самостійно, 2 шахтаря знайдені без ознак життя, 1 травмований, доля 10 гірників залишається невідомою.

Шахта віднесена до особливо небезпечної за раптовими викидами вугілля, газу та породи, вибуховості вугільного пилу. Пласт, де сталася аварія, схильний до самозаймання. Гірничі роботи ведуться на горизонті 1250 м, поінформували в Держгірпромнагляді.