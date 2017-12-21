В Одесі оголосять конкурс на проект пам'ятника Героям Небесної сотні

Одеська обласна рада вирішила оголосити конкурс на проект пам'ятника Героям Небесної сотні. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на засіданні сесії облради.

Читайте такожУ Дніпрі остаточно перейменували проспект на честь героя Небесної сотні Сергія НігоянаЗгідно з рішенням, буде проведено відкритий конкурс на кращу проектну пропозицію спорудження пам'ятника Героям Небесної сотні, затверджено склад журі конкурсу, положення про конкурс. На підготовку конкурсу визначено 4-місячний термін.

«Основним завданням конкурсу є втілення проектних пропозицій для увічнення пам'яті доленосних подій новітньої історії України, пов'язаних з героїчною боротьбою українського народу за права людини і встановленням народовладдя в державі, а також з вшануванням пам'яті загиблих учасників акцій протесту в Україні, які відбулися протягом грудня 2013 року - лютого 2014 року», - зазначається у рішенні.

Майбутній монумент планується встановити на земельній ділянці площею 0,21 га в сквері Героїв Небесної сотні - навпроти першої адміністративної будівлі Одеської обласної ради (проспект Шевченка, 4).

Композиція має розповісти і донести сучасним і прийдешнім поколінням історію про жертовний подвиг українців.

Преміальний фонд - 50 тис. грн. Перша премія становитиме 30 тис. грн, друга - 15 тис., третя премія - 5 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого 2016 року Одеська обласна рада погодила розміщення пам'ятника Героям Небесної сотні перед будівлею Одеської обласної ради. На місці майбутнього монумента наразі встановлено пам'ятний камінь.