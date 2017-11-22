День Гідності і Свободи: у Львові вшанували пам'ять полеглих героїв Майдану (відео)

Мешканці Львова вийшли на вулиці міста, щоб згадати початок Революції Гідності та вшанувати полеглих героїв.

У центрі Львова люди молилися за героїв Небесної Сотні і захисників України, згадують події Революції Гідності, а ввечері запустили у небо білі повітряні ліхтарі.

На Личаківському кладовищі, де поховані четверо майданівців, відслужили панахиду, поклали квіти та лампадки.