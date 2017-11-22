День Гідності і Свободи: у Львові вшанували пам'ять полеглих героїв Майдану (відео)
05:52, 22 листопада 2017Суспільство
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На Личаківському кладовищі, де поховані четверо майданівців, відслужили панахиду, поклали квіти та лампадки.
Мешканці Львова вийшли на вулиці міста, щоб згадати початок Революції Гідності та вшанувати полеглих героїв.
У центрі Львова люди молилися за героїв Небесної Сотні і захисників України, згадують події Революції Гідності, а ввечері запустили у небо білі повітряні ліхтарі.
На Личаківському кладовищі, де поховані четверо майданівців, відслужили панахиду, поклали квіти та лампадки.
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