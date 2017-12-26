Популярний український гурт створив дивовижний кавер на пісню "Щедрик" (відео)

Український музичний гурт ONUKA, який в своїй музиці оригінально поєднує етнічну і електронну музику, створив кавер на легендарну пісню "Щедрик". Гурт виконав її в аеропорту Львова. Відповідне відео було опубліковано на сторінці в Facebook.

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"Починаються урочистості. Різні. Дивні. Магічні. Кожен вибирає собі своє свято. Для мене особисто абсолютним зимовим саундтреком є "Щедрик" Миколи Леонтовича. І хоча його чути з кожного кута, він завжди мене тішить", - зазначила фронтвумен групи Наталія Жижченко.

"Я дякую своїй команді і музикантам - ви неперевершені, талановиті люди! Чому ми вирішили зняти це відео в аеропорту? Тому що ця "дорога" стала нашим другому будинком і весь день ми літали, як ластівки", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у Сінгапурізаспівали "Щедрик" під час молитви про мир.