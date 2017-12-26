У центрі Житомира просто неба відкрили міську ковзанку

Сьогодні у центрі Житомира на розі вулиць Михайлівської та Лятошинського відкрили ковзанку зі штучним льодом.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті ковзанки взяли влада, жителі міста, діти, аніматори та журналісти.

Встановлювати цю ковзанку на Михайлівській почали ще наприкінці листопада. Це - міська ковзанка під відкритим небом зі штучним льодом розміром 597 кв. м.

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Ціни на послуги тут різняться залежно від часу катання та днів тижня. Ковзани можна брати напрокат, а можна використовувати власні. Серед іншого тут є прокат ковзанів, а для тих, хто прийшов із власними, квиток дешевший. Також поблизу ковзанки є пункти прокату. За ковзанкою здійснюється цілодобовий відеонагляд.

Як прозвучало на відкритті, цю подію організатори різдвяних та новорічних свят у Житомирі замислили як одну з головних.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі запалили ялинку та провели урочистості з нагоди новорічних та різдвяних свят.