У МВС відзвітували: масові заходи у новорічну ніч пройшли без надзвичайних подій

В Україні у новорічну ніч масові заходи пройшли без надзвичайних подій.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

Читайте такожПонад 17 тисяч українців зустрінуть Новий рік у потягах

Зазначається, що публічну безпеку і правопорядок забезпечували близько 12 тисяч правоохоронців, з яких 9,6 тисяч працівників поліції та майже 2,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України.

«Особовий склад Нацполіції, Нацгвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій, залучений до подій, зі своїм завданням впорався. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до завершення всіх заходів», - наголошується у повідомленні.