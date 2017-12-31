Новорічна ніч в Україні: на вулиці вийдуть понад 10 тисяч правоохоронців
Публічну безпеку та порядок у новорічну ніч забезпечуватимуть понад 8 тисяч поліцейських та 2 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України.
У новорічну ніч безпеку та порядок в Україні гарантуватимуть понад 10 тис. правоохоронців
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Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.
"Особовий склад поліції в державі переведено на посилений варіант несення служби. За наявною інформацією, масові заходи з нагоди святкування Нового року відбудуться на території 722 населених пунктів. Орієнтовано участь у заходах візьмуть понад 1,6 млн. громадян. Публічну безпеку та порядок у новорічну ніч забезпечуватимуть понад 8 тисяч поліцейських та 2 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Києві на службу заступили майже 1,5 тис. правоохоронців, серед яких вибухотехніки та кінологи.
Вся інформація щодо ситуації в регіонах та інцидентів надходить та опрацьовується в ситуаційному центрі, до складу якого входять представники всіх правоохоронних та силових відомств.