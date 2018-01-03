Поліція встановила останні години життя правозахисниці Ноздровської

Очільник поліції Київської області Дмитро Ценов заявив, що у справі розслідування вбивства юристки Ірини Ноздровської є деякі зрушення.

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Про це він сказав журналістам після зустрічі з ініціативною групою активістів, які вимагають знайти вбивць жінки, передає ТСН.

"Є вже деякі зрушення, якими ми займаємося... Встановили останні години життя Ірини. Деякі нюанси ще не встановлені, думаю, за завтрашній день опрацюємо", - заявив він.

Згідно з експертизою, за словами Ценова, смерть Ноздровської настала за дві-три доби до того , як знайшли тіло.

«Є тілесні пошкодження, поранення колючим предметом», - додав Ценов.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили у місцевій річці.

Як написала у Facebook журналіст Анна Молчанова, Ноздровськая вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-глави Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіціі в Київській області.