Адвокат про вбивство Ноздровської: Россошанські – дуже шикарна ширма

Доньці і батькам вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської нададуть державну охорону. Про це домовилися активісти з керівником управління поліції Київщини Дмитром Ціновим.

Інформацію стосовно охорони Громадському радіо підтвердив колишній адвокат Ірини Ноздровской Анатолій Худяков, який тепер представлятиме інтереси сім’ї загиблої. Худяков розповів про погрози, які надходили Ірині.

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«Стосовно доньки був взагалі вчинений акт насильства — її побили друзі Дмитра Россошанського, який наразі перебуває на запобіжному заході в СІЗО. Тобто, вона була побита, але це було раніше — рік назад її побили. А на сьогодні погрози, наскільки мені було відомо, були і від батька Россошанського — він казав матері, що вона скоро ховатиме другу доньку. І погрози були… (це зафіксовано на відео і, думаю, що є в загальному доступі, принаймні, я бачив це на YouTube) є погрози від людини, яка знаходилася на засіданні суду 27 грудня в Апеляційному суді Київської області, яка казала на адресу Ірини, що вона буде боятися ходити по ночам», — сказав адвокат.

Як звуть людину, яка погрожувала Ноздровскій на судовому засіданні 27 грудня, Худяков не знає. У залі суду він сидів на стороні захисту Дмитра Россошанського. Однак, ці загрози були скоріше емоційними і не спрямованими на якусь конкретну дію, вважає адвокат.

«Я з Россошанським працюю вже два роки, і я би сказав, що це могло бути більше емоційно, ніж дієво. Як сказав Андрій Федур в Фейсбуці, що не того рівня люди, щоб організувати, наприклад, це вбивство. Я не виключав би, що Россошанські — дуже шикарна ширма…»

Розповідаючи про засідання 27 грудня у справі про ДТП, в якому загинула сестра Ноздровської, Худяков пояснив, що на одному з засідань Апеляційного суду захист подав клопотання про застосування акту про помилування, але суд відклав вирішення цього питання.

«Суд апеляційної інстанції в рамках своїх повноважень скасував рішення суду першої інстанції і призначив новий розгляд в суді першої інстанції з підставою істотного порушення кримінально-процесуального закону», — сказав Худяков.

Дмитро Россошанський знаходитиметься під вартою 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили у місцевій річці.

Як написала у Facebook журналіст Анна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-глави Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.