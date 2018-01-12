У Житомирській області діють пункти обігріву - ОДА

На Житомирщині розгорнули пункти обігріву для населення, аби попередити випадки переохолодження людей та надати допомогу у період низьких температур.

Про це УНІАН повідомили у департаменті праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

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Також у кожному районі області діють «гарячі лінії».

"Постраждати від переохолодження можна навіть при плюсовій температурі. Зокрема, погодні умови з температурою нижче +7 °C вже вважають такими, що можуть спричинити проблеми зі здоров'ям",- сказано у повідомленні.

Детальніше про адреси пунктів обігріву по області можна дізнатися на сайті Житомирської ОДА.