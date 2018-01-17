Рецепт успіху: заробітчанин із Волині відкрив у Римі власну піцерію (відео)
21:06, 17 січня 2018Суспільство
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Любов до піци привела українця до успіху у Римі.
Простий хлопець із Волині став знаним італійським піцайоло. Він поїхав в Італію простим заробітчанином, а тепер керує власною піцерією та судить кулінарні змагання.
Українець Андрій Злотко з нуля побудував в Римі успішний бізнес. А ще вигадав та запатентував власний рецепт тіста.
Як повідомляв УНІАН, раніше подружжя з Києва відкрило успішний ІТ-проект у Польщі.
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